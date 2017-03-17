Три футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в сборную недели Лиги Европы
Три футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в команду недели Лиги Европы по итогам ответного матча 1/8 финала с «Ростовом» (1:0).
В команду недели вошли: вратарь - Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»); защитники - Сеад Колашинац («Шальке»), Матейс де Лигт («Аякс»), Густаво Кабраль («Сельта»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»); полузащитники: Ян-Паул Бутьюс («Базель»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Леон Горецка («Шальке»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»); нападающие - Райан Бабел («Бешикташ»), Франк Ачимпонг («Андерлехт»).
While you're waiting for the #UELdraw...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 марта 2017 г.
...check out the #UEL Team of the Week!
👏👏👏 pic.twitter.com/eYHgajMrSO
В четверг «Краснодар» и «Ростов» в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы уступили испанской «Сельте» (0:2) и английскому «Манчестер Юнайтед» (0:1) соответственно и последними из российских клубов завершили еврокубковый сезон.