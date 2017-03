Три футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в сборную недели Лиги Европы

Три футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в команду недели Лиги Европы по итогам ответного матча 1/8 финала с «Ростовом» (1:0).

В команду недели вошли: вратарь - Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»); защитники - Сеад Колашинац («Шальке»), Матейс де Лигт («Аякс»), Густаво Кабраль («Сельта»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»); полузащитники: Ян-Паул Бутьюс («Базель»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Леон Горецка («Шальке»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»); нападающие - Райан Бабел («Бешикташ»), Франк Ачимпонг («Андерлехт»).

