«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Шальке» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы
В пятницу в Ньоне
прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы.
Наибольшее представительство на этой стадии имеет Бельгия – два клуба («Андерлехт» и «Генк»). По одному клубу сыграют у Англии («Манчестер Юнайтед»), Германии («Шальке»), Голландии («Аякс»), Испании («Сельта»), Турции («Бешикташ») и Франции («Лион»).
Жеребьевку провел бывший защитник «Баварии» и «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерсон.
Пары ¼ финала составили:
«Андерлехт» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Сельта» (Испания) – «Генк» (Бельгия)
«Аякс» (Голландия) – «Шальке» (Германия)
«Лион» (Франция) – «Бешикташ» (Турция)
Напомним, первые матчи пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.
На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 4 и 11 мая.
А финал Лиги Европы состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Сольне.