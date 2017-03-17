Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Шальке» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы.

Наибольшее представительство на этой стадии имеет Бельгия – два клуба («Андерлехт» и «Генк»). По одному клубу сыграют у Англии («Манчестер Юнайтед»), Германии («Шальке»), Голландии («Аякс»), Испании («Сельта»), Турции («Бешикташ») и Франции («Лион»).

Жеребьевку провел бывший защитник «Баварии» и «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерсон.

Пары ¼ финала составили:

«Андерлехт» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Сельта» (Испания) – «Генк» (Бельгия)

«Аякс» (Голландия) – «Шальке» (Германия)

«Лион» (Франция) – «Бешикташ» (Турция)

Напомним, первые матчи пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.

На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 4 и 11 мая.

А финал Лиги Европы состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Сольне.

Голосование: Кто станет победителем Лиги Европы-2016/17?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «МЮ» достался «Андерлехт»!Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «МЮ» достался «Андерлехт»!В пятницу в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.Три футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в сборную недели Лиги ЕвропыТри футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в команду недели Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/8 финала.Эмилио Бутрагеньо: «Бавария» – не лучший жребий, который мог выпасть «Реалу»Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником действующего обладателя трофея стал чемпион Германии «Бавария».Александр Бубнов: Банан для Рохо? Все сделано правильноФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов», в котором главный тренер англичан Жозе Моуринью передал на поле банан для защитника Маркоса Рохо.«Бавария» – «Реал», «Ювентус» – «Барселона» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионовВ пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов.Хиддинк может стать главным тренером «Мидлсбро»«Мидлсбро» рассматривает голландца Гуса Хиддинка в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает Daily Mail.Российские клубы в еврокубках заработали 40,5 млн евроРоссийские клубы заработали за участие в еврокубках 40,5 млн евро.Никита Симонян: Восхищен игрой «Ростова» в еврокубкахВице-президент РФС Никита Симонян оценил игру «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.Жозе Моуринью: В России чувствовал себя в безопасностиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0) рассказал о впечатлениях от поездки в Россию.Да сдалась нам эта Лига Европы… О привычке не побеждать. Колонка Юрия ЦыбаневаДа сдалась нам эта Лига Европы… О привычке не побеждать. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о вылете «Краснодара» и «Ростова» из Лиги Европы.Король эпатажа и мастер перевоплощенийКороль эпатажа и мастер перевоплощенийНаш автор считает, что образ Жозе Моуринью дополнился еще несколькими важными штрихами.«Реал», или все-таки «Лестер»? Фавориты и аутсайдеры еврокубков«Реал», или все-таки «Лестер»? Фавориты и аутсайдеры еврокубков«Советский спорт» разбирается в ситуации в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыАлександр Бубнов: У «Краснодара» есть шанс побороться за зону Лиги чемпионовФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (0:2).Михаил Осинов: «Ростов» был достоин дойти до полуфинала-финала Лиги ЕвропыСоветник генерального директора «Ростова» Михаил Осинов после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:1) подвел итоги выступления команды в еврокубках в нынешнем сезоне.Ловчев: Бердыев – единственный в России, кто может так играть против «МЮ»Ловчев: Бердыев – единственный в России, кто может так играть против «МЮ»Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о поражении «Ростова» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «МЮ» (0:1).Федор Щербаченко: Тактика «Сельты» будет позитивным опытом для «Краснодара» и ШалимоваБывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой» (0:2).Зачем Моуринью дал банан Рохо в конце матча с «Ростовом»?Зачем Моуринью дал банан Рохо в конце матча с «Ростовом»?Тот момент, когда до финального свистка больше 20 минут, а ты больше не можешь ждать.Спаллетти покидает турнир, Вальбуэна идет дальше. Обзор матчей Лиги ЕвропыСпаллетти покидает турнир, Вальбуэна идет дальше. Обзор матчей Лиги Европы«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях Лиги Европы в матчах, где не было наших команд.«Тоттенхэм» не намерен отпускать Почеттино в «ПСЖ»«Тоттенхэм» рассчитывает, что главный тренер Маурисио Почеттино продолжит работать с командой, несмотря на возможное предложение со стороны «Пари Сен-Жермен».Виталий Мутко: «Ростов» и «Краснодар» достойно представляли нашу страну, но мы можем выступать еще лучшеВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления российских клубов в Лиге Европы.
Футбол
Валерий Кечинов: Опасаюсь за «Спартак» в игре с «Локомотивом»
Футбол
Российские клубы в еврокубках заработали 40,5 млн евро
Футбол
Жозе Моуринью: В России чувствовал себя в безопасности
Хоккей
Рене Фазель: Не все федерации поддерживают идею Независимой организации допинг-тестирования
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Генк
Генккалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Бешикташ
Бешикташкалендарьстатистика
Лион
Лионкалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости