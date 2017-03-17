Стали известны даты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый матч «Ювентус» – «Барселона» состоится 11 апреля в Италии, ответный – 19 апреля в Испании. Встречи между «Боруссией» и «Монако» пройдут в эти же дни. Первая игра состоится в Германии, вторая – во Франции.

«Атлетико» и «Лестер» сыграют между собой 12 и 18 апреля, сначала – в Испании, потом – в Англии. В эти же даты состоится противостояние между «Баварией» и «Реалом». Первый матч пройдет в Германии, ответный – в Испании.

На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая.

А финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.

Результаты жеребьевки ЗДЕСЬ