Карло Анчелотти: Матч с «Реалом» станет особенным для меня

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его команды станет «Реал».

«Матч с «Реалом» станет особенным для меня. Будет очень волнительно сыграть с ними. Мы достаточно уверены в себе и хотим выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Думаю, мы способны победить «Реал». Но у них фантастическая команда и фантастический тренер», – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, Анчелотти тренировал «Реал» в 2013-2015 годах и в сезоне 2013/2014 выиграл с командой Лигу чемпионов.

Первый матч пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене» в Мюнхене, ответный – 18 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.