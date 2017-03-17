«Молодежка» «Спартака» обыграла «Локомотив»
Молодежный состав «Спартака» обыграл сверстников из «Локомотива» в рамках 20-го тура первенства молодежных команд.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе красно-белых голами отметились Владлен Бабаев и Александр Ломовицкий. За «Локомотив» забил Михаил Лысов.
После 20 туров «Спартак» набрал 40 очков и занял второе место в турнирной таблице, «Локомотив» расположился на шестой строчке с 29 баллами.
Основные составы команд сыграют завтра в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Локомотив (мол) - Спартак (мол) - 1:2 (0:1)
Голы
Бабаев 43 (0:1). Ломовицкий 61 (0:2). Лысов 85 (1:2).
Состав
Локомотив (мол): Лобанцев, Рахмонов, Лапшов, Поярков (Феоктистов, 64), Самохвалов, Н'Динга (Куликов, 73), Натхо (Лысов, 48), Рыбчинский (Миранчук А., 46), Галанин, Тугарев, Галаджан (Шаров, 46)
Спартак (мол): Максименко, Миронов, Красильниченко, Лихачёв, Мамин, Зепатта, Синодзука, Бабаев (Киселёв, 90), Ломовицкий, Цыганков, Руденко
Незабитые пенальти
Тугарев (Локомотив (мол)), 70
Предупреждения:
нет - Зепатта, 29
Место и дата
17 марта 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция