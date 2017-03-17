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«Молодежка» «Спартака» обыграла «Локомотив»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Молодежный состав «Спартака» обыграл сверстников из «Локомотива» в рамках 20-го тура первенства молодежных команд.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе красно-белых голами отметились Владлен Бабаев и Александр Ломовицкий. За «Локомотив» забил Михаил Лысов. 

После 20 туров «Спартак» набрал 40 очков и занял второе место в турнирной таблице, «Локомотив» расположился на шестой строчке с 29 баллами.

Основные составы команд сыграют завтра в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.  

Матч

Локомотив (мол) - Спартак (мол) - 1:2 (0:1)

Голы

Бабаев 43 (0:1). Ломовицкий 61 (0:2). Лысов 85 (1:2).

Состав

Локомотив (мол): Лобанцев, Рахмонов, Лапшов, Поярков (Феоктистов, 64), Самохвалов, Н'Динга (Куликов, 73), Натхо (Лысов, 48), Рыбчинский (Миранчук А., 46), Галанин, Тугарев, Галаджан (Шаров, 46)

Спартак (мол): Максименко, Миронов, Красильниченко, Лихачёв, Мамин, Зепатта, Синодзука, Бабаев (Киселёв, 90), Ломовицкий, Цыганков, Руденко

Незабитые пенальти

Тугарев (Локомотив (мол)), 70

Предупреждения:

нет - Зепатта, 29

Место и дата

17 марта 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция


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