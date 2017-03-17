Лотар Маттеус: Четыре лучшие команды Лиги чемпионов играют друг с другом

Чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, которая в пятницу прошла в Ньоне.

«По моему мнению, четыре лучшие команды играют друг с другом. «Бавария» против «Реала» и «Ювентус» против «Барселоны» – футбольных фанатов ждут впечатляющие матчи. Карло Анчелотти прав, когда говорит, что между «Баварией» и «Реалом» нет секретов. Я вижу «Баварию» небольшим фаворитом, их игра чуть более компактна», – приводит слова Маттеуса официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч «Бавария» и «Реал» проведут 12 апреля на «Альянц-Арене» в Мюнхене, ответный – 18 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.