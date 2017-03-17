Антон Черепенников: «Анжи» развалили Comanche, сделав для XBOCT игрушку
Глава холдинга ESforce Антон Черепенников прокомментировал переход трех игроков команды Comanche в «Анжи».
что @m19official , взяли тег, который им не принадлежит, что @CyberAnji развалили Команчи, сделав для @JustXBOCT игрушку ) не плюс в карму— VPSneg (@VPSneg) 17 марта 2017 г.
Напомним, что сегодня футбольный клуб «Анжи» подписал контракты с тремя игроками команды Comanche. К Александру «ХВОСТ» Дашкевичу присоединились Игорь «iLWT» Филатов, Евгений «Chuvash» Филатов и Михаил «Misha» Агатов.
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