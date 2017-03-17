Павел Недвед: «Ювентус» стал сильнее после финала Лиги чемпионов 2015 года

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед оценил итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой чемпионам Италии досталась «Барселона».

«Это будет захватывающее противостояние, – приводит слова Недведа официальный сайт УЕФА. – «Барселона» – одна из самых популярных команд в мире. Но нам нужно думать о настоящем, сознавая то, что мы сильны и можем составить конкуренцию.

Думаю, «Ювентус» стал сильнее по сравнению с финалом Лиги чемпионов 2015 года. Нынешняя команда может играть с «Барселоной» без страха. Вряд ли место проведения первого матча имеет большое значение на этом уровне. Надо показывать свой лучший футбол на протяжении 180 минут или даже большего времени».

Напомним, первый матч пройдет 11 апреля на «Ювентус Стэдиум» в Турине, ответный – 19 апреля на «Камп Ноу» в Барселоне.