Третьяков занял третье место в общем зачете Кубка мира-2016/17

Россиянин Александр Третьяков стал третьим в общем зачете по итогам сезона-2016/17. На заключительном этапе Кубка мира по скелетону в Пхенчхане олимпийский чемпион Сочи занял четвертое место.

Победу в общем зачете Кубка мира праздновал Мартинс Дукурс (1662 очка). Он же стал победителем этапа в Южной Корее по сумме двух попыток. Вторую строчку занял южнокореец Ён Сун Бин (1623), в Пхенчхане он завоевал серебро.

Ранее россиянка Елена Никитина завоевала серебро в Пхенчхане, но в общем зачете стала только 14-й.

Финальный этап Кубка мира

Пхенчхан (Южная Корея)

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.41,51

2. Ён Сун Бин (Южная Корея) – 1.41,52

3. Томас Дукурс (Латвия) – 1.42,16

4. Александр Третьяков (Россия) – 1.42,17

5. Никита Трегубов (Россия) – 1.42,20

...18. Егор Веселов (Россия) – 1.43,42