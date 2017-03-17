Митчелл Каду: Пояс Шаматавы – моя мотивация в этом бою

Претендент на титул чемпиона Европы голландец Митчелл Каду прилетел в Краснодар на бой с действующим чемпионом Европы, краснодарцем Гогой Шаматавой. Бой пройдет 18 марта на местной арене СК «Баскет-холл» и станет главным событием турнира «Prime Selection».

«Я не первый раз в России, мне доводилось уже драться тут и мне по душе русская культура и люди. Очень рад снова выступать здесь для российских поклонников единоборств. Я приехал из «станы кикбоксеров». Нидерланды - страна легендарных бойцов, таких как: Реми Боньяски, Эрнесто Хуст, Питер Артс и тд. Спортсмены со всего мира тренируются, приезжают к нам обучаться технике у наших тренеров. Так что у меня прекрасная подготовка. Но наша школа кикбоксинга - не основное мое преимущество. ММА так же набирает бешеную популярность и в Голландии. Я силен не только в стойке, но и в партере благодаря моим навыкам в ММА, а также за моими плечами школа джиу-джитсу.

Подготовку к бою с Шаматавой я провел в Гааге под руководством лучших наставников Майка Поланена и Фрасиса Тоде. Моя команда досконально изучила соперника. А изучить - значит победить! Мы выработали очень хорошую стратегию на бой. Скажу, что у меня есть для тебя специальный «подарок», Гога. Пояс Шаматавы - моя мотивация в этом бою. С нетерпением жду его», - добавил Каду.