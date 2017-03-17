Палхарес подписал контракт с Fight Nights

В ростере Fight Nights Global очередное громкое пополнение: эксклюзивный, долгосрочный контракт с российским промоушеном подписал известный бразильский боец Русимар Палхарес (18-8).

Южноамериканский спортсмен выступал в сильнейших лигах мира, имея в активе победы над такими соперниками как Джереми Хорн, Джон Фитч, Джейк Шилдс, а также опыт сражений с Дэном Хендерсоном, Нейтом Маркуардтом, Гектаром Ломбардом и многими другими топовыми бойцами.

На сегодняшний день, Русимар находится на 42-й строчке рейтинга лучших средневесов планеты по версии Fightmatrix.