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Палхарес подписал контракт с Fight Nights

Источник:  FightnightsКомментарии

В ростере Fight Nights Global очередное громкое пополнение: эксклюзивный, долгосрочный контракт с российским промоушеном подписал известный бразильский боец Русимар Палхарес (18-8).

Южноамериканский спортсмен выступал в сильнейших лигах мира, имея в активе победы над такими соперниками как Джереми Хорн, Джон Фитч, Джейк Шилдс, а также опыт сражений с Дэном Хендерсоном, Нейтом Маркуардтом, Гектаром Ломбардом и многими другими топовыми бойцами.

На сегодняшний день, Русимар находится на 42-й строчке рейтинга лучших средневесов планеты по версии Fightmatrix.  

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