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Константин Генич – о жеребьевке ЛЧ: Такое ощущение, что шарики на сей раз не подогревали

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о результатах жеребьевки в Лиге чемпионов. Напомним, сегодня стали известны все пары 1/4 финала. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

«Такое ощущение, что шарики на сей раз не подогревали», – написал Генич на своей странице в Twitter.

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