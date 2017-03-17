Боец ММА Владимир Минеев пытался спасти тюлененка в Дагестане

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев (8-1) пытался спасти умирающего тюлененка в Дагестане.

Животного выбросило на берег Каспийского моря. Владимир вместе с местными жителями доставили тюлененка в ветеринарную клинику, но спасти животное не получилось.

«Первым делом мы стали смотреть информацию в интернете, нашли номер телефона службы спасения тюленей во Владивостоке и позвонили туда» — рассказал «Регионам» Владимир Минеев. - Дозвонились до известной, как оказалось, спасительницы тюленей Лоры Белоиван. Она подробно рассказала нам, что делать. Дала целую инструкцию и связалась с журналисткой Светланой Анохиной и биологом Ольгой Москвитиной в Махачкале, которые должны были нам помочь. Друзья уложили тюлененка в коробку и отправились на машине в Махачкалу. Благо ехать нужно было недалеко, всего 7 километров.

Нам сказали, что его нельзя ни кормить, ни поить, ни укутывать, ни громко кричать при нем, поэтому мы даже разговаривали шепотом. Он был такой крохотный и беззащитный! Смотрел на нас своими огромными глазищами, и мы понимали, что в эту минуту его жизнь полностью в наших руках. Пытались сделать все, что от нас зависело», - рассказал Владимир.

Напомним, на прошлой неделе Минеев стал участником скандала. Во время любительского турнира по ММА в Дагестане после его поединка началась массовая драка. «Советский спорт» подробно об этом писал.