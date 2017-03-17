Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард1 : 0Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хиетанен продлил контракт с «Динамо» на два года

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник «Динамо» Юусо Хиетанен продолжит играть за бело-голубых.

31-летний финн подписал с клубом новый контракт, который рассчитан на два года, сообщил генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов.

«Новый контракт с Юусо Хиетаненом рассчитан на два года», – приводит «Р-Спорт» слова Сафронова.

Напомним, Хиетанен выступает за «Динамо» с 2015 года, а до этого провел четыре сезона в «Торпедо».

В нынешнем сезоне на счету защитника 30 (12+18) очков в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+13» и 22 минутах штрафа. В плей-офф Хиетанен отметился 3 (1+2) очками по системе «гол+пас», добился показателя полезности «–1» и шести минутах штрафа.

Добавим, что накануне «Динамо» завершило сезон, потерпев четвертое поражение от СКА (0:2) в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кирилл Капризов – игрок, о котором мечтает «Миннесота»Кирилл Капризов – игрок, о котором мечтает «Миннесота»Форвард «Салавата Юлаева» добился самого большого прогресса за год из всех новичков на карандаше клубов НХЛ.«Авангард» – «Ак Барс». ОнлайнМатч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина на сайте «Советского спорта».Виталий Мутко: До Кубка Конфедераций как минимум хоккейных матчей на стадионе в Петербурге не будетПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможном проведении матча СКА на стадионе в Петербурге.Андрей Сафронов: Высокомерие Знарка не делает ему честиГенеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал конфликт, который произошел между главным тренером СКА Олегом Знарком и тренером бело-голубых Андреем Скопинцевым после заключительного матча серии команд в полуфинале плей-офф Западной конференции КХЛ.Пушка страшная, почти рукопашная. Почему мы не забудем серию СКА – «Динамо»Пушка страшная, почти рукопашная. Почему мы не забудем серию СКА – «Динамо»Армейцы в третий раз подряд обыграли бело-голубых в плей-офф. И это даже не главная причина запомнить дуэль СКА с «Динамо» в Кубке Гагарина.Канарейкин прощается с Омском?Канарейкин прощается с Омском?Превью пятого матча полуфинальной серии Востока «Авангард» – «Ак Барс».«Спартак» продлил контракт со СвенссономГолкипер Маркус Свенссон продлил контракт со «Спартаком». Новое соглашение 32-летнего шведа с красно-белыми также рассчитано на один год.Алексей Сорокин: Матч СКА на стадионе в Петербурге? Мы пока исходим из того, что поле больше выкатываться не будетГенеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о возможном проведении матча СКА на стадионе в Петербурге.Александр Медведев: Думаю, «Локомотив» доведет серию против ЦСКА до победыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о серии ЦСКА - «Локомотив».Григорий Панин: Первый раз в жизни заградительное стекло локтем высадилГригорий Панин: Первый раз в жизни заградительное стекло локтем высадилИгроки ЦСКА объясняются за поражение от «Локомотива» в пятом матче серии. И говорят, за счет чего собираются исправить ситуацию.«Так нельзя себя вести». Ссора Знарка и более важные итоги выхода СКА (видео)«Так нельзя себя вести». Ссора Знарка и более важные итоги выхода СКА (видео)Тренер «Динамо» Андрей Скопинцев поссорился с Олегом Знарком, а Илья Ковальчук объявил, что его клюшка – не волшебная.Владислав Гавриков: Заставил ЦСКА нас понервничать, но мы в этом сами виноватыЗащитник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков прокомментировал победу над ЦСКА – 2:1 в пятом матче четвертьфинала.Микко Коскинен: Соперник СКА в полуфинале Кубка Гагарина? Меня это не волнуетГолкипер СКА Микко Коскинен поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.Андрей Светлаков: Проспали мы начало матча, а в концовке не повезлоФорвард ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал поражение от «Локомотива» - 1:2.Дмитрий Квартальнов: Ну что мы прям хулиганы?! Еще и судьи с голами помогаютДмитрий Квартальнов: Ну что мы прям хулиганы?! Еще и судьи с голами помогаютПосле победы «Локомотива» над ЦСКА (2:1) в пятом матче серии обозреватель «Советского спорта» поговорил с тренерами обеих команд.Григорий Панин: Надо закопать шайбу где-то под воротамиЗащитник ЦСКА Григорий Панин прокомментировал поражение от «Локомотива» - 1:2.Дмитрий Квартальнов: Со вторым голом ярославцам судья помогГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» - 1:2.Юусо Хиетанен: Хочу остаться в «Динамо», но посмотрим, что будетЗащитник «Динамо» Юусо Хиетанен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Андрей Скопинцев: Конфликт со Знарком? Это наши с ним личные отношенияТренер «Динамо» Андрей Скопинцев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Войнов поехал на обследование в ГерманиюЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о состоянии хоккеистов петербургского клуба Павла Дацюка и Вячеслава Войнова.
Скелетон
Третьяков занял третье место в общем зачете Кубка мира-2016/17
Футбол
Павел Недвед: «Ювентус» стал сильнее после финала Лиги чемпионов 2015 года
Футбол
Лотар Маттеус: Четыре лучшие команды Лиги чемпионов играют друг с другом
Футбол
«Молодежка» «Спартака» обыграла «Локомотив»
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Юусо Хиетанен
Юусо Хиетаненвсе новости
Андрей Сафронов
Андрей Сафроноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости