Хиетанен продлил контракт с «Динамо» на два года

Защитник «Динамо» Юусо Хиетанен продолжит играть за бело-голубых.

31-летний финн подписал с клубом новый контракт, который рассчитан на два года, сообщил генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов.

«Новый контракт с Юусо Хиетаненом рассчитан на два года», – приводит «Р-Спорт» слова Сафронова.

Напомним, Хиетанен выступает за «Динамо» с 2015 года, а до этого провел четыре сезона в «Торпедо».

В нынешнем сезоне на счету защитника 30 (12+18) очков в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+13» и 22 минутах штрафа. В плей-офф Хиетанен отметился 3 (1+2) очками по системе «гол+пас», добился показателя полезности «–1» и шести минутах штрафа.

Добавим, что накануне «Динамо» завершило сезон, потерпев четвертое поражение от СКА (0:2) в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ.