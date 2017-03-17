Кубок мира. Спринт. Женщины. Онлайн
«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женского спринта
на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
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«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женского спринта
на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).