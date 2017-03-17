Карл-Хайнц Румменигге: «Реал»? Тот, кто выигрывал ЛЧ в прошлом сезоне, не побеждает в следующем году

Константин Генич – о жеребьевке ЛЧ: Такое ощущение, что шарики на сей раз не подогревали

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о результатах жеребьевки в Лиге чемпионов. Напомним, сегодня стали известны все пары 1/4 финала. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.