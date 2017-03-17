Карл-Хайнц Румменигге: «Реал»? Тот, кто выигрывал ЛЧ в прошлом сезоне, не побеждает в следующем году
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, по ее итогам немецкий клуб сыграет два матча с мадридским «Реалом», который является действующим обладателем трофея.
«Реал» выигрывал Лигу чемпионов 11 раз. Что касается нашей команды, то с мотивацией нет никаких проблем, однако, я хотел бы отметить, что в этом турнире есть маленькая закономерность: тот, кто выигрывал трофей в прошлом сезоне, как правило, не выигрывает его в следующем году. Этот фактор только нам на руку», – цитирует Румменигге Goal.
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