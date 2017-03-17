Gambit Esports получила приглашение на DreamHack Austin 2017
СНГ-коллектив Gambit Esports получил приглашение на турнир DreamHack Austin 2017 по CS:GO.
В чемпионате примут участие 8 коллективов, шесть из которых получат приглашения, а две пройдут через отборочный этап. Ранее инвайты получили G2 Esports, Cloud9, Immortals и Heroic.
DreamHack Austin 2017 пройдет с 28 по 30 апреля в городе Остин, США. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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