Вадим Васильев: Хорошая жеребьевка для «Монако». Как и мы, «Боруссия» нацелена на атаку

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником монегасков стала дортмундская «Боруссия».

«Хорошая жеребьевка. Как и мы, «Боруссия» нацелена на атаку. Я много слышал про их стадион и болельщиков», – приводит слова Васильева официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч пройдет 11 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, ответный – 19 апреля на стадионе «Луи II» в Монако.

Добавим, что в 1/8 финала «Монако» выбил из розыгрыша «Манчестер Сити», а «Боруссия» по сумме двух матчей была сильнее «Бенфики».