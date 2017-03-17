Али Багаутинов сразится против Тайсона Нэма на турнире Fight Nights

Российский боец смешанного стиля Али Багаутинов свой следующий поединок проведет на турнире Fight Nights Global 64, который состоится 29 апреля в Москве в ГЦКЗ «Россия».

Соперником россиянина станет американец Тайсон Нэм.

Напомним, что Багаутинов недавно покинул UFC. За свою карьеру он провел 19 поединков, в которых одержал 14 побед. В UFC он провел семь боев, в которых выиграл четыре раза.

Нэм за свою карьеру провел 23 боя, в которых одержал 14 побед, потерпел восемь поражений и один бой свел вничью. В 2012 году на турнире Shooto Brazil 33 он нокаутировал чемпиона Bellator Эдуардо Дантаса. Позже Нэм был подписал в WSOF, где потерпел два поражения. На данный момент на счету Тайсона две победы кряду.