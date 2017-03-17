Президент «Боруссии» Д: Мы хотели избежать «Баварии», и, думаю, она хотела избежать нас

Президент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке – о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкому клубу предстоит провести два матча с «Монако».

«Мы хотели избежать «Баварии», и, думаю, она хотела избежать нас. Так что в этом смысле жребий хороший. Я видел матч «Монако» против «Манчестер Сити» и знаю, что у этой команды разница забитых и пропущенных голов в чемпионате Франции «+58». Противостояние будет сложным. На этом уровне уже нет разницы, где проводишь первый матч», – цитирует Ватцке официальный сайт УЕФА.

Первый матч между командами состоится 11 апреля на домашней арене «шмелей».