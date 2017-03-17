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Анатолий Тимощук: Теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь «Зениту» не как игрок, а как тренер

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Анатолий Тимощук поделился впечатлениями от первой тренировки в качестве тренера петербургского клуба.

- Испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу. 

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- Слухи очень долго ходили перед вашим присоединением к тренерскому штабу Мистера. Почему это произошло сейчас, а не месяцем раньше или позже?
- Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков, - приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Напомним, 16 марта «Зенит» объявил о том, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых. Соглашение с 37-летним украинцем рассчитано на 2 года.

20 ноября 2016 года Тимощук покинул «Кайрат» в связи с окончанием действия контракта. Анатолий выступал за казахский клуб с июля 2015 года, перейдя из петербургского «Зенита». В составе команды из Алматы полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. В сезоне-2016 Тимощук провел 24 матча в чемпионате Казахстана и забил один гол.  

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015 годы. В составе сине-бело-голубых экс-полузащитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. 

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