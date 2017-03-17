Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард1 : 0Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Витсель вызван в сборную Бельгии на матч с Россией

Источник:  Федерация футбола БельгииКомментарии

Сборная Бельгии назвала состав на товарищеский матч со сборной России, а также на матч квалификации ЧМ-2018 со сборной Греции. В состав попал и бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Состав сборной Бельгии:

Вратари: Коэн Кастелс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль») Матц Селс («Ньюкасл»).

Защитники: Тоби Алдервейрельд, Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Селтик»), Лорен Симан («Монреаль Импакт»), Томас Фокет («Гент»), Тома Менье («ПСЖ», Франция), Томас Вермален («Рома»).

Полузащитники: Насер Шадли («Вест Бромвич»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Леандер Дендокер, Юри Тилеманс (оба – «Андерлехт»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед», Англия), Раджа Наингголан («Рома»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»).

Нападающие: Миши Батшуайи, Эден Азар («Челси»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Янник Карраско («Атлетико»), Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс (оба – «Эвертон»), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Дивок Ориги («Ливерпуль»).

Напомним, матч Россия – Бельгия состоится в Сочи 28 марта. 25 марта бельгийцам предстоит сыграть со сборной Греции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, рожденным после ЧМ-1998Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам на международном уровне.Хендерсон, Руни и Старридж пропустят матчи сборной Англии с Германией и ЛитвойТренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам на международном уровне.Владимир Маркин: Болельщиков нужно не только наказывать, но и поощрятьВладимир Маркин: Болельщиков нужно не только наказывать, но и поощрятьРуководитель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС прокомментировал изменения в законодательстве о безопасности на сталдионахКонстантин Эрнст: Переговоры о покупке прав на ЧМ-2018 продолжаютсяГенеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст заявил, что канал продолжает переговоры о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата мира 2018 года в России.Владимир Маркин: Новые поправки помогут провести без эксцессов Кубок конфедерацийПервый канал продолжает переговоры с ФИФА о покупке прав на ЧМ-2018Первый канал продолжает переговоры с ФИФА о покупке прав на телетрансляции матчей чемпионата мира-2018, сообщил генеральный продюсер телеканала Константин Эрнст.Вице-мэр Москвы: После ввода «Лужников» и «Динамо» Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мираЗаместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что столица России в ближайшее время станет одним из футбольных центров мира.Сборная России может прибегнуть к помощи Бердыева на время ЧМ-2018Сборная России может прибегнуть к помощи вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева на время чемпионата мира 2018 года, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на свой источник.В Госдуме рассматриваются поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.Сегодня комитет Госдумы по законодательству рассмотрит поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для болельщиков матча Россия – БельгияАдминистрация Краснодарского края опубликовала памятку для фанатов, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Бельгии.Виталий Мутко: Нет никаких сомнений по поводу строительства стадиона в КалининградеПредседатель Оргкомитета «Россия-2018», заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.Федор Смолов: Понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива сборной РоссииФорвард «Краснодара» Федор Смолов сомневается в том, что он сможет помочь сборной России в ближайших товарищеских матчах.Свердловские власти могут отказаться от идеи демонтировать 12 тысяч мест на «Екатеринбург Арене» после ЧМ-2018«Екатеринбург Арена» после чемпионата мира по футболу 2018 года может не подвергнуться новой реконструкции, сообщил генеральный директор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.Раймон Доменек: У Мбаппе огромный потенциал, и я уверен, что он выступит на ЧМ-2018 в РоссииБывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек оценил 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, а также выразил мнение, что нападающий отправится вместе со сборной Франции на чемпионат мира-2018, который состоится в России.Назначены арбитры на матчи сборной России с Бельгией и Кот д'ИвуаромСтали известны имена судей, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России по футболу.Первый тестовый матч в «Лужниках» может пройти летом 2017 годаПервый тестовый матч на стадионе «Лужники» может пройти летом 2017 года, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.Роман Широков: Первый раз слышу о попадании в список МакларенаБывший полузащитник сборной России Роман Широков опроверг появившуюся в СМИ новость о том, что он принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира 2014 года.Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?Александр Самедов: У Черчесова в сборной все получитсяПолузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов верит, что у Станислава Черчесова все получится в национальной команде.Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.
Скелетон
Третьяков занял третье место в общем зачете Кубка мира-2016/17
Футбол
Павел Недвед: «Ювентус» стал сильнее после финала Лиги чемпионов 2015 года
Футбол
Лотар Маттеус: Четыре лучшие команды Лиги чемпионов играют друг с другом
Футбол
«Молодежка» «Спартака» обыграла «Локомотив»
все новости
Греция
Грециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Бельгия
Бельгиякалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018