Витсель вызван в сборную Бельгии на матч с Россией
Сборная Бельгии назвала состав на товарищеский матч со
сборной России, а также на матч квалификации ЧМ-2018 со сборной Греции. В
состав попал и бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
Состав сборной Бельгии:
Вратари: Коэн Кастелс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»)
Матц Селс («Ньюкасл»).
Защитники: Тоби Алдервейрельд, Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Селтик»),
Лорен Симан («Монреаль Импакт»), Томас Фокет («Гент»), Тома Менье («ПСЖ»,
Франция), Томас Вермален («Рома»).
Полузащитники: Насер Шадли («Вест Бромвич»), Кевин Де Брюйне («Манчестер
Сити»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Леандер Дендокер, Юри Тилеманс (оба – «Андерлехт»),
Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед», Англия), Раджа Наингголан («Рома»),
Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»).
Нападающие: Миши Батшуайи, Эден Азар («Челси»), Кристиан Бентеке («Кристал
Пэлас»), Янник Карраско («Атлетико»), Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс (оба – «Эвертон»),
Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Дивок Ориги («Ливерпуль»).
Напомним, матч Россия – Бельгия состоится в Сочи 28 марта. 25 марта бельгийцам предстоит сыграть со сборной Греции.