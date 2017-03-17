Томас Тухель: Если мы хотим выбить «Монако» из Лиги чемпионов, нужно выдать свой лучший футбол дважды

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкому клубу предстоит провести два матча с «Монако».

«Нас ждет захватывающее и очень сложное противостояние. Если мы хотим выбить этого соперника, нужно выдать свой лучший футбол дважды», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Первый матч между командами состоится 11 апреля на домашней арене «шмелей».