Марсель Шмельцер: У «Монако» индивидуально сильные игроки, это компактная и очень решительная команда

Капитан дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер объяснил, при каких условиях его команда выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, а также оценил своего соперника.

Напомним, сегодня стало известно, что немецкому клубу предстоит провести два матча на стадии четвертьфинала против «Монако».

«Перед нами стоит интересная задача, нужно будет подойти к матчам со всей ответственностью. Не только потому, что у «Монако» индивидуально сильные игроки, это еще и компактная и очень решительная команда. Если мы самим продемонстрируем такие же качества в обоих матчах, то у нас появится шанс пройти дальше».

Первый матч между командами состоится 11 апреля на домашней арене «шмелей».