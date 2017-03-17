Американский гольфист прогнал аллигатора с поля (видео)
Во время турнира по гольфу PGA Arnold
Palmer Invitational в Бей-Хилл (штат Флорида, США) на поле появился
аллигатор. Впрочем, американскому гольфисту Коди Грибблу удалось его
прогнать.
Как сообщает Lenta.ru, аллигатор расположился рядом с водоемом
недалеко от поля для гольфа. Гриббл
подошел к нему и дотронулся до его хвоста, после чего тот спрыгнул в воду и
позволил гольфистам продолжить игру.
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