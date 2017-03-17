Американский гольфист прогнал аллигатора с поля (видео)

Во время турнира по гольфу PGA Arnold Palmer Invitational в Бей-Хилл (штат Флорида, США) на поле появился аллигатор. Впрочем, американскому гольфисту Коди Грибблу удалось его прогнать.

Как сообщает Lenta.ru, аллигатор расположился рядом с водоемом недалеко от поля для гольфа. Гриббл подошел к нему и дотронулся до его хвоста, после чего тот спрыгнул в воду и позволил гольфистам продолжить игру.