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Американский гольфист прогнал аллигатора с поля (видео)

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Во время турнира по гольфу PGA Arnold Palmer Invitational в Бей-Хилл (штат Флорида, США) на поле появился аллигатор. Впрочем, американскому гольфисту Коди Грибблу удалось его прогнать.

Как сообщает Lenta.ru, аллигатор расположился рядом с водоемом недалеко от поля для гольфа.  Гриббл подошел к нему и дотронулся до его хвоста, после чего тот спрыгнул в воду и позволил гольфистам продолжить игру.


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