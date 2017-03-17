«Атлетико»: «Лестер» стоит опасаться, они заслуженно вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Генеральный менеджер мадридского «Атлетико» Клементе Вильяверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «матрасники» проведут два матча с действующим чемпионом Англии.

«Предыдущий раунд и групповой этап показали, что «Лестер» – это та команда, которую стоит опасаться. Они заслуженно вышли в 1/4 финала, а на предыдущей стадии одолели «Севилью». В этих матчах мы должны использовать все свои шансы», – сказал Вильяверде, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Первый матч между командами состоится 11 апреля в Мадриде.