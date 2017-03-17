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В Петербурге пройдет выставка «Фитнес Экспо»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

С 23-го по 26-е марта в СКК состоится четвертая выставка «Фитнес Экспо».

В рамках мероприятия пройдут Фитнес-Конвенция «Saint-Petersburg Fitness Open 2017», открытые мастер-классы по зумбе, пилатесу, пор де бра и другим современным направлениям с участием профессиональных тренеров-презентеров Валентина Анненко, Наталья Серовой, Ильи Щеголева, Влада Щелокова, Анастасии Полетаевой, Татьяна Резвовой и многих других.

Семинары и лекции для профессионалов, в том числе цикл семинаров о биомеханике с Анастасией Гостевской, международный конкурс фитнес-инструкторов International Fitness Open 2017.

Одновременно с выставкой в Открытом чемпионате Санкт-Петербурга и Ленобласти по бодибилдингу и фитнесу примут около 400 спортсменов. 

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