В Петербурге пройдет выставка «Фитнес Экспо»

С 23-го по 26-е марта в СКК состоится четвертая выставка «Фитнес Экспо».

В рамках мероприятия пройдут Фитнес-Конвенция «Saint-Petersbur g Fitness Open 2017», открытые мастер-классы по зумбе, пилатесу, пор де бра и другим современным направлениям с участием профессиональных тренеров-презент еров Валентина Анненко, Наталья Серовой, Ильи Щеголева, Влада Щелокова, Анастасии Полетаевой, Татьяна Резвовой и многих других.

Семинары и лекции для профессионалов, в том числе цикл семинаров о биомеханике с Анастасией Гостевской, международный конкурс фитнес-инструкто ров International Fitness Open 2017.

Одновременно с выставкой в Открытом чемпионате Санкт-Петербурга и Ленобласти по бодибилдингу и фитнесу примут около 400 спортсменов.