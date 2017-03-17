В Петербурге пройдет выставка «Фитнес Экспо»
С 23-го по 26-е марта в СКК состоится
четвертая выставка «Фитнес Экспо».
В рамках мероприятия пройдут
Фитнес-Конвенция «Saint-Petersbur
Семинары и лекции для профессионалов, в
том числе цикл семинаров о биомеханике с Анастасией Гостевской, международный
конкурс фитнес-инструкто
Одновременно с выставкой в Открытом чемпионате
Санкт-Петербурга и Ленобласти по бодибилдингу и фитнесу примут около 400
спортсменов.
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