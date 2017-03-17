Филипп Лам: Мы довольны, что нам достался «Реал»
Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал итоги
жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит
сыграть с мадридским «Реалом».
«Мы должны добиться в
Мюнхене хорошего результата. У нас сильная команда, и мы сможем забить потом на
выезде. В целом мы довольны жребием и уже в предвкушении», - цитирует
Лама официальная группа «Баварии» Вконтакте.
Результаты жеребьевки:
«Атлетико» (Испания) – «Лестер»
(Англия)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
– «Монако» (Франция)
«Бавария» (Германия) – «Реал»
(Испания)
«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)
Напомним, первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18-19 апреля. На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.