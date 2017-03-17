Андрей Шевченко: Вызываем Зоулю, чтобы поддержать его и дать ему шанс
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вызов нападающего Романа Зозули на матч
квалификации ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
«Зозуля — важный игрок для сборной Украины. Мы знаем про
ситуацию, в которую он попал. Это был футбольный выбор. Он решился на переход,
чтобы получить игровую практику.
Это больное место для всех нас. Мы вызываем его, чтобы
поддержать. И чтобы дать ему шанс», – цитирует Шевченко Tribuna.com.
Напомним, после сорвавшегося трансфера в «Райо Вальекано»
27-летний форвард не имеет права выступать за «Бетис» до конца сезона. Матч
Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.
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