Российско-китайский форум «Партнерство в спорте» пройдет во время официального визита Президента РФ в Китай

11-12 мая 2017 года, накануне официального визита Президента России Владимира Путина в Китай, в столице КНР Пекине пройдет российско-китайский форум «Партнерство в спорте», ключевой темой которого станет индустрия спорта как эффективная платформа делового сотрудничества.
Событие позволит объединить общественных и политических деятелей, представителей спорта, бизнес-сообщества и средств массовой информации двух стран. На тематических сессиях форума запланировано обсуждение вопросов взаимовыгодного сотрудничества, проведения мероприятий и спортивных соревнований, привлечения инвестиций, обмен опытом в области спортивного маркетинга и менеджмента в спорте.
В деловом событии примут участие руководители крупнейших компаний и общественных организаций, спортивных федераций и общественно-политических институтов России и Китая, а также представители ведущих российских и зарубежных СМИ.
Организаторы форума – Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития и Издательский дом «Советский спорт». Событие пройдет при поддержке Министерства спорта РФ. Оператором форума выступит международное агентство стратегических коммуникаций «Eventica».