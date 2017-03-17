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Российско-китайский форум «Партнерство в спорте» пройдет во время официального визита Президента РФ в Китай

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

11-12 мая 2017 года, накануне официального визита Президента России Владимира Путина в Китай, в столице КНР Пекине пройдет российско-китайский форум «Партнерство в спорте», ключевой темой которого станет индустрия спорта как эффективная платформа делового сотрудничества.

Событие позволит объединить общественных и политических деятелей, представителей спорта, бизнес-сообщества и средств массовой информации двух стран. На тематических сессиях форума запланировано обсуждение вопросов взаимовыгодного сотрудничества, проведения мероприятий и спортивных соревнований, привлечения инвестиций, обмен опытом в области спортивного маркетинга и менеджмента в спорте.

В деловом событии примут участие руководители крупнейших компаний и общественных организаций, спортивных федераций и общественно-политических институтов России и Китая, а также представители ведущих российских и зарубежных СМИ.

Организаторы форума – Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития и Издательский дом «Советский спорт». Событие пройдет при поддержке Министерства спорта РФ. Оператором форума выступит международное агентство стратегических коммуникаций «Eventica».


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