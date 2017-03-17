Объявлены место и даты проведения World Football Forum-2017

World Football Forum-2017, оператором которого является «Eventica Sport», пройдет 18-21 мая в городе Чанша провинции Хунань на юге Китая.

Событие впервые соберет специалистов из сферы футбола за пределами Европы, в самом сердце «новой географии» мирового футбола – в Китае, который уже несколько лет является самым быстрорастущим спортивным и футбольным рынком.

Мероприятия форума пройдут на самых масштабных площадках Чанша: в конгресс-центре Changsha International Exhibition Center и на стадионе He Long (Хелонг). World Football Forum – идеальная платформа для того, чтобы узнать о последних тенденциях в мировом футболе, возможностях футбольного рынка напрямую от признанных лидеров этой сферы.

Обратный отсчет до старта форума будет запущен на масштабной пресс-конференци и, которая состоится 23 марта в городе Чанша провинции Хунань. Событие пройдет в день отборочного матча Чемпионата по футболу FIFA между Китаем и Южной Кореей.

Дополнительную информацию о форуме и условиях участия Вы можете узнать на сайте www.worldfootbal lforum.org, а также по электронной почте ec@eventica.co.u k или по телефону +44 20 7183 2560 (офис Eventica Лондон).



