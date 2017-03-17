Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард4 : 1Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) завершилась спринтерская гонка у женщин. Победу в ней одержала финская биатлонистка Мари Лаукканен.

Победительница преодолела дистанцию за 20 минут 33,5 секунд. На втором месте француженка Жюстин Бреза. Третьей стала еще одна представительница Франции Анаис Бескон. Четвертое место заняла чешка Габриэла Коукалова. Лучшая среди россиянок Ирина Старых заняла 15-е место.

Биатлон. Кубок мира

Холменколлен (Норвегия)

Спринт. Женщины

7,5 км

1. Мари Лаукканен (Финляндия) 20.33,5 (0)

2. Жюстин Бреза (Франция) + 7,9 (0)

3. Анаис Бескон (Франция) + 23,1 (0)

4. Габриэла Коукалова (Чехия) +37,4(1)

5. Вероника Виткова (Чехия) + 41,4 (1)

6. Марте Олсбю (Норвегия) + 51,0 (1)

7. Сьюзан Данкли (США) + 56,7 (2)

8. Тея Грегорин (Словения) + 56,9

9.(1) Федерика Санфилиппо (Италия) + 58,2(1)

10. Анна Фролина (Южная Корея) + 1.06,9 (1)

10. Алексия Рунгалдьер (Италия) + 1.06,9 (1)…

15. Ирина Старых (Россия) + 1.20,5 (2)…

30. Виктория Сливко (Россия) + 1.52,9 (1)…

36. Дарья Виролайнен (Россия) +2.04,6 (3)…

39. Ирина Услугина (Россия) + 2.08,3 (1)

40. Татьяна Акимова (Россия) + 2.09,4 (3)…

60. Екатерина Мошкова (Россия) + 2.41,0 (3)…

79. Валерия Васнецова (Россия) + 3.26,5 (3) 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок мира. Спринт. Мужчины. Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мужского спринта на Кубке мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).Кубок мира. Спринт. Женщины. Онлайн«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).Волшебник на вертолете. В сборной России по биатлону – удивительные дебютантыВолшебник на вертолете. В сборной России по биатлону – удивительные дебютантыСегодня в Холменколлене стартует последний этап Кубка мира по биатлону.Расписание трансляций этапа Кубка мира в Холменколлене17 марта стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2016/17. Он пройдет в норвежском Холменколлене.Сливко, Васнецова и Мошкова выступят в спринте на этапе Кубка мира в ХольменколленеСтал известен состав женской сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Напомним, соревнования состоятся с 17 по 19 марта.Гараничев первым из россиян выйдет на трассу в спринте в ХольменколленеСтал известен стартовый лист спортсменов на спринт, который состоится 17 марта в рамках заключительного девятого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене.Владимир Якушев: Пока РУСАДА не восстановит аккредитацию, нам сложно что-то требоватьГубернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал, сможет ли Тюмень вернуть «отобранный» у России чемпионат по биатлону 2021 года.Фуркад решил выступить на этапе Кубка мира в ХолменколленеФранцуз Мартен Фуркад примет участие в заключительном этапе Кубка мира-2016/17.Александр Тихонов: В российском биатлоне нужно проводить чистку бульдозеромЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги выступления сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Контиолахти.«Сравнивать Фуркада и Бьорндалена – все равно, что сравнивать Пеле и Марадону»«Сравнивать Фуркада и Бьорндалена – все равно, что сравнивать Пеле и Марадону»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, где россияне остались без наград.IBU может не включить этап в Тюмени в календарь следующего сезонаКубок мира в сезоне 2017/2018 может пройти без этапа в Тюмени. Международный союз биатлонистов (IBU) может составить календарь следующего сезона без российского этапа, если расследование по докладу Ричарда Макларена не завершится к августу.Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в ХолменколленеТренерский штаб сборной России определился с составом на заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.Дмитрий Васильев: Нас подкосила плохая стрельбаДмитрий Васильев: Нас подкосила плохая стрельбаЗавершился 8-й этап Кубка мира. «Советский спорт» задал пять актуальных вопросов двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву.Шипулин промахнулся, Волков не выспался. Как россиян штормило в КонтиолахтиШипулин промахнулся, Волков не выспался. Как россиян штормило в КонтиолахтиВ Контиолахти завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону.Бронза уплыла. Как россияне потеряли медаль в смешанной эстафетеБронза уплыла. Как россияне потеряли медаль в смешанной эстафетеНесмотря на неудачное начало, сборная России до последней стрельбы претендовала на медаль в смешанной эстафете.Франция выиграла эстафету в Контиолахти, Германия – вторая, Россия – четвертаяСборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на предпоследнем этапе Кубка мира в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Есть вопросы к тренерам женской сборной – невозможно так плохо выступать!Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Наши очень плохо стрелялиДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.Кубок мира. Смешанная эстафета. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).Букмекеры не видят Россию в призерах смешанной эстафетыБукмекерские конторы выставили котировки на смешанную эстафету, которая пройдет сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Биатлон
Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-я
Бокс
Головкин оказался легче Джейкобса
Футбол
Витсель вызван в сборную Бельгии на матч с Россией
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: «Реал»? Тот, кто выигрывал ЛЧ в прошлом сезоне, не побеждает в следующем году
все новости
Мари Лаукканен
Мари Лаукканенвсе новости
Валерия Васнецова
Валерия Васнецовавсе новости
Екатерина Мошкова
Екатерина Мошковавсе новости
Дарья Виролайнен
Дарья Виролайненвсе новости
Виктория Сливко
Виктория Сливковсе новости
Ирина Услугина
Ирина Услугинавсе новости
Ирина Старых
Ирина Старыхвсе новости
Татьяна Акимова
Татьяна Акимовавсе новости
Анаис Бескон
Анаис Бесконвсе новости
Жюстин Бреза
Жюстин Брезавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости