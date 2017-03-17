Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-я

На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) завершилась спринтерская гонка у женщин. Победу в ней одержала финская биатлонистка Мари Лаукканен.

Победительница преодолела дистанцию за 20 минут 33,5 секунд. На втором месте француженка Жюстин Бреза. Третьей стала еще одна представительница Франции Анаис Бескон. Четвертое место заняла чешка Габриэла Коукалова. Лучшая среди россиянок Ирина Старых заняла 15-е место.

Биатлон. Кубок мира

Холменколлен (Норвегия)

Спринт. Женщины

7,5 км

1. Мари Лаукканен (Финляндия) 20.33,5 (0)

2. Жюстин Бреза (Франция) + 7,9 (0)

3. Анаис Бескон (Франция) + 23,1 (0)

4. Габриэла Коукалова (Чехия) +37,4(1)

5. Вероника Виткова (Чехия) + 41,4 (1)

6. Марте Олсбю (Норвегия) + 51,0 (1)

7. Сьюзан Данкли (США) + 56,7 (2)

8. Тея Грегорин (Словения) + 56,9

9.(1) Федерика Санфилиппо (Италия) + 58,2(1)

10. Анна Фролина (Южная Корея) + 1.06,9 (1)

10. Алексия Рунгалдьер (Италия) + 1.06,9 (1)…

15. Ирина Старых (Россия) + 1.20,5 (2)…

30. Виктория Сливко (Россия) + 1.52,9 (1)…

36. Дарья Виролайнен (Россия) +2.04,6 (3)…

39. Ирина Услугина (Россия) + 2.08,3 (1)

40. Татьяна Акимова (Россия) + 2.09,4 (3)…

60. Екатерина Мошкова (Россия) + 2.41,0 (3)…

79. Валерия Васнецова (Россия) + 3.26,5 (3)

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.