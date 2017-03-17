Игорь Беланов: Симонян запустил в меня стулом в раздевалке

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года нападающий Игорь Беланов рассказал о случае в период его выступлений за одесский «Черноморец», который ранее тренировал Никита Симонян.

– Никита Симонян, работавший в Одессе до прихода Прокопенко, прививал «Черноморцу» спартаковскую игру?

– Да, Никита Павлович по своей футбольной философии был ближе к «Спартаку». Но с ним мы, в принципе, тоже показывали неплохой футбол. Один эпизод мне на всю жизнь запомнился. Вышел на замену, обрезался, и мы пропустили мяч. После игры захожу в раздевалку, а Симонян вскипел: «Ах ты! Как ты мог, молодой, так сыграть?». Смотрю – стул в меня полетел. Потом он, правда, подошел, говорит: «Погорячился, всякое бывает», - цитирует Беланова Sport.ua.

Напомним, Никита Симонян тренировал «Черноморец» с 1980 по 1981 год.