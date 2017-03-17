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Роберто Мартинес: Ломбертса нет в сборной, потому что у него тяжелые времена в «Зените»

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, почему защитники Венсан Компани и Николас Ломбертс не получили вызов в команду.

– Я уверен, что Компани будет в составе сборной на июньские матчи, ему нужно время, чтобы набрать форму. Что касается Ломбертса, у меня был с ним разговор. Николас переживает тяжелые времена в «Зените», получает мало игровой практики, поэтому его нет в сборной, – приводит слова Мартинеса gva.be.

Напомним, Компани и Ломбертс не вошли в заявку сборной Бельгии на матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Греции и на товарищеский матч против сборной России. Матч с греками состоится 25 марта, с россиянами бельгийцы сыграют 28 марта в Сочи.

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