В Москве в выходные пройдет Весенний Кубок города Москвы по плаванию

В Москве в уик-энд пройдет Весенний Кубок города Москвы по плаванию

18 - 19 марта в бассейне СК «Олимпийский» пройдёт Весенний Кубок города Москвы по плаванию на дистанции 50 м. Соревнование было инициировано Федерацией плавания города Москвы для простартовки ведущих спортсменов, членов сборной команды города Москвы и России в преддверии чемпионата России 2017 года.

Для участников и зрителей предусмотрено специальное шоу, в программе которого предусмотрены музыкальное сопровождение мероприятие от DJ SEWA, музыкальный сет от чемпиона (победитель получает право встать за диджейский пульт и поразить аудиторию не только скоростью на дорожке) и эстафета с участием звёзд мирового спорта.

Почётный гость шоу - российская актриса и телеведущая Полина Максимова .



