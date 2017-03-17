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В Москве в выходные пройдет Весенний Кубок города Москвы по плаванию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Москве в уик-энд пройдет Весенний Кубок города Москвы по плаванию

18 - 19 марта в бассейне СК «Олимпийский» пройдёт Весенний Кубок города Москвы по плаванию на дистанции 50 м. Соревнование было инициировано Федерацией плавания города Москвы для простартовки ведущих спортсменов, членов сборной команды города Москвы и России в преддверии чемпионата России 2017 года.

Для участников и зрителей предусмотрено специальное шоу, в программе которого предусмотрены музыкальное сопровождение мероприятие от DJ SEWA, музыкальный сет от чемпиона (победитель получает право встать за диджейский пульт и поразить аудиторию не только скоростью на дорожке) и эстафета с участием звёзд мирового спорта.

Почётный гость шоу - российская актриса и телеведущая Полина Максимова .


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