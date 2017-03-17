Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард4 : 1Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Раевский: Александр Емельяненко проведет бой в Чечне в мае

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олег Раевский, представляющий интересы бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, заявил, что спортсмен проведет бой в мае в Чечне.

«Саша будет биться в Чечне, кто будет соперником, пока еще не определено. Это будет в мае. Саша очень классно себя чувствует, тренируется. Он вошел в тренировочный режим», - сказал Раевский.

Напомним, что Александр Емельяненко в феврале подписал контракт с лигой WFCA, в которой выступают бойцы клуба «Ахмат».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андерсон Силва в Бразилии подерется с ГастелумомЭкс-чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва свой следующий поединок проведет 3 июня в Бразилии на турнире UFC 212.Bellator подписали Лоренца ЛаркинаАмериканский боец смешанного стиля Лоренц Ларкин, который ранее выступал в UFC, подписал контракт с лигой Bellator.Fight Nights представил ролик, посвященный бой Павлович – МохнаткинПромоутерская компания Fight Nights Global представила промо-ролик, посвященный турниру, который пройдет 31 марта в Москве.Али Багаутинов сразится против Тайсона Нэма на турнире Fight NightsРоссийский боец смешанного стиля Али Багаутинов свой следующий поединок проведет на турнире Fight Nights Global 64, который состоится 29 апреля в Москве в ГЦКЗ «Россия».Боец ММА Владимир Минеев пытался спасти тюлененка в ДагестанеРоссийский боец смешанного стиля Владимир Минеев (8-1) пытался спасти умирающего тюлененка в Дагестане.Палхарес подписал контракт с Fight NightsВ ростере Fight Nights Global очередное громкое пополнение: эксклюзивный, долгосрочный контракт с российским промоушеном подписал известный бразильский боец Русимар Палхарес (18-8).Митчелл Каду: Пояс Шаматавы – моя мотивация в этом боюПретендент на титул чемпиона Европы голландец Митчелл Каду прилетел в Краснодар на бой с действующим чемпионом Европы, краснодарцем Гогой Шаматавой.Флойд Мэйвезер: Поражен условиями, созданными для бокса в Чечне, и тем, как все занимаютсяЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер, который совсем недавно объявил о возвращении на профессиональный ринг, оценил бойцовский клуб «Ахмат», который располагается в Чечне.Определились участники чемпионата России по ММА от Санкт-ПетербургаВ Санкт-Петербурге определились победители чемпионата Санкт-Петербурга - отборочного этапа чемпионата России по смешанному боевому единоборству (ММА), итоги которого прокомментировала Генеральный секретарь Союза ММА России Кристина Ваганова.Россиянин может стать чемпионом в США. Какие турниры по ММА состоятся в выходныеРоссиянин может стать чемпионом в США. Какие турниры по ММА состоятся в выходные«Советский спорт» рассказывает о турнирах по смешанным единоборствам, которые состоятся в эти выходные.Вердум открыл камеди-бар в БразилииЭкс-чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний бразилец Фабрисио Вердум открыл камеди-бар в Сан-Пауло.Али Багаутинов подписал контракт с Fight NightsРостер наилегчайшего дивизиона (56.7 кг) компании Fight Nights Global получил тотальное усиление: долгосрочный контракт с промоушеном подписал один из сильнейших российских бойцов, экс-претендент на титул чемпиона UFC Али Багаутинов (14-5).Сидельников получил травму, Павлович сразится против МохнаткинаУчастник титульного поединка в тяжелом весе Кирилл Сидельников во время подготовки к бою получил травму и не сможет оспорить чемпионский пояс FIGHT NIGHTS GLOBAL с Сергеем Павловичем.M-1 Challenge 79 состоится 1 июня в Санкт-Петербурге1 июня в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79, который традиционно состоится в рамках культурной программы Петербургского Международного Экономического Форума — 2017.M-1 Challenge 76. Чемпионский бой Невзорова и Евлоева состоится на турниреДействующий чемпион M-1 Challenge в легчайшем весе Павел Витрук проходит длительный курс лечения и восстановления, что вывело его из строя примерно до июля. Было принято решение, что 22 апреля в Назрани, где состоится турнир M-1 Challenge 76, за временный чемпионский пояс в этом весе сразятся Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК, 12-2) и Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия, 6-0).Сергей Харитонов: Мне поступают предложения из многих организаций, но я предпочел выступить в M-1 GlobalРоссийский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал о своем решении выступить на турнире M-1 Challenge, который пройдет 15 июня в китайском городе Харбин, а также о предстоящем бое на турнире Bellator.Девушка дня. Сногшибательная кикбоксерша Екатерина Ковалева, рост которой 194 смДевушка дня. Сногшибательная кикбоксерша Екатерина Ковалева, рост которой 194 см«Советский спорт» знакомит вас с Екатериной Ковалевой – белорусской спортсменкой.Волков сразится против Нельсона на турнире UFC 16 апреляКак стало известно «Советскому спорту», российский боец тяжелого веса Александр Волков свой следующий поединок проведет на турнире UFC on Fox 24, который пройдет 16 апреля в Канзасе.Борис Бурзиев: Отбор на чемпионат России через Урал - один из самых сложныхВ Екатеринбурге определились победители чемпионата Уральского Федерального округа по ММА, - отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам, итоги которого прокомментировал вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев.Кейн Веласкес: Не могу мчаться к следующему бою и рисковать получением очередной травмыЭкс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес рассказал о своем физическом состоянии, отметив, что на данный момент он не может сказать, когда вернется к выступлениям.
Биатлон
Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-я
Бокс
Головкин оказался легче Джейкобса
Футбол
Витсель вызван в сборную Бельгии на матч с Россией
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: «Реал»? Тот, кто выигрывал ЛЧ в прошлом сезоне, не побеждает в следующем году
все новости
Бойцовский клуб «Ахмат»
Бойцовский клуб «Ахмат»все новости
Александр Емельяненко
Александр Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства