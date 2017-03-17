Олег Раевский: Александр Емельяненко проведет бой в Чечне в мае

Олег Раевский, представляющий интересы бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, заявил, что спортсмен проведет бой в мае в Чечне.

«Саша будет биться в Чечне, кто будет соперником, пока еще не определено. Это будет в мае. Саша очень классно себя чувствует, тренируется. Он вошел в тренировочный режим», - сказал Раевский.

Напомним, что Александр Емельяненко в феврале подписал контракт с лигой WFCA, в которой выступают бойцы клуба «Ахмат».