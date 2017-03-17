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Германия назвала состав на матчи с Англией и Азербайджаном

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Стал известен состав сборной Германии на матчи со сборными Англии и Азербайджана.

Вратари: Мануэль Нойер, Бернд Лено, Марк-Андре тер Стеген.

Защитники: Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Бенедикт Хеведес, Матс Хуммельс, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Себастьян Руди.

Полузащитники и нападающие: Сами Хедира, Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Андре Шюррле, Лукас Подольски, Месут Озил, Томас Мюллер, Эмре Джан, Юлиан Вайгль, Лерой Сане, Юлиан Брандт, Марио Гомес, Тимо Вернер.

Товарищеский матч Германия – Англия состоится 22 марта. 26 марта пройдет матч квалификации ЧМ-2018 Азербайджан – Англия.

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