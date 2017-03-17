Германия назвала состав на матчи с Англией и Азербайджаном
Стал известен состав сборной Германии на матчи со сборными
Англии и Азербайджана.
Вратари: Мануэль
Нойер, Бернд Лено, Марк-Андре тер Стеген.
Защитники: Шкодран Мустафи, Йонас
Хектор, Бенедикт Хеведес, Матс
Хуммельс, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Себастьян Руди.
Полузащитники и нападающие: Сами
Хедира, Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Андре Шюррле, Лукас Подольски, Месут Озил, Томас Мюллер, Эмре Джан,
Юлиан Вайгль, Лерой Сане, Юлиан
Брандт, Марио Гомес, Тимо Вернер.
Товарищеский матч Германия – Англия состоится 22 марта. 26 марта
пройдет матч квалификации ЧМ-2018 Азербайджан – Англия.
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