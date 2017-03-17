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Куарежма опердил Мату и стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает официальный сайт УЕФА, полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Хавбек сборной Португалии, который отметился голевой передачей в ответном матче с «Олимпиакосом» (4:1) в 1/8 финала, набрал наибольшее количество голосов (59%).

Второе место по итогам голосования занял нападающий «Аякса» Каспер Дольберг (25%), а на третьей строчке расположился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата (14%), ставший автором единственного гола в ответной игре с «Ростовом».

Голосование: Кто станет победителем Лиги Европы-2016/17?

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