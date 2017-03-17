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Денис Клюев: Н’Динга сам попросил, чтобы его выпустили в матче «молодежки»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев сказал, что полузащитник Дельвин Н’Динга сам выразил желание играть за «молодежку».

«Меня не касается, почему Дельвин не проходит в основной состав, но я знаю, что он сам попросил играть, он понимает, что ему нужна практика. По самоотдаче в «дубле» он меня полностью устраивает, можно так сказать», - цитирует Клюева «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня «Локомотив» проиграл «Спартаку» в матче молодежных команд (1:2). Н’Динга принял участие в этой игре.

Матч

Локомотив (мол) - Спартак (мол) - 1:2 (0:1)

Голы

Бабаев 43 (0:1). Ломовицкий 61 (0:2). Лысов 85 (1:2).

Состав

Локомотив (мол): Лобанцев, Рахмонов, Лапшов, Поярков (Феоктистов, 64), Самохвалов, Н'Динга (Куликов, 73), Натхо (Лысов, 48), Рыбчинский (Миранчук А., 46), Галанин, Тугарев, Галаджан (Шаров, 46)

Спартак (мол): Максименко, Миронов, Красильниченко, Лихачёв, Мамин, Зепатта, Синодзука, Бабаев (Киселёв, 90), Ломовицкий, Цыганков, Руденко

Незабитые пенальти

Тугарев (Локомотив (мол)), 70

Предупреждения:

нет - Зепатта, 29

Место и дата

17 марта 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция


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