Денис Клюев: Н’Динга сам попросил, чтобы его выпустили в матче «молодежки»

Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев сказал, что полузащитник Дельвин Н’Динга сам выразил желание играть за «молодежку».

«Меня не касается, почему Дельвин не проходит в основной состав, но я знаю, что он сам попросил играть, он понимает, что ему нужна практика. По самоотдаче в «дубле» он меня полностью устраивает, можно так сказать», - цитирует Клюева «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня «Локомотив» проиграл «Спартаку» в матче молодежных команд (1:2). Н’Динга принял участие в этой игре.