Денис Клюев: Н’Динга сам попросил, чтобы его выпустили в матче «молодежки»
Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев
сказал, что полузащитник Дельвин Н’Динга сам выразил желание играть за «молодежку».
«Меня не касается, почему Дельвин не проходит в
основной состав, но я знаю, что он сам попросил играть, он понимает, что ему нужна
практика. По самоотдаче в «дубле» он меня полностью устраивает, можно так
сказать», - цитирует Клюева «Р-Спорт».
Напомним, что сегодня «Локомотив» проиграл «Спартаку» в матче молодежных команд (1:2). Н’Динга принял участие в этой игре.
Матч
Локомотив (мол) - Спартак (мол) - 1:2 (0:1)
Голы
Бабаев 43 (0:1). Ломовицкий 61 (0:2). Лысов 85 (1:2).
Состав
Локомотив (мол): Лобанцев, Рахмонов, Лапшов, Поярков (Феоктистов, 64), Самохвалов, Н'Динга (Куликов, 73), Натхо (Лысов, 48), Рыбчинский (Миранчук А., 46), Галанин, Тугарев, Галаджан (Шаров, 46)
Спартак (мол): Максименко, Миронов, Красильниченко, Лихачёв, Мамин, Зепатта, Синодзука, Бабаев (Киселёв, 90), Ломовицкий, Цыганков, Руденко
Незабитые пенальти
Тугарев (Локомотив (мол)), 70
Предупреждения:
нет - Зепатта, 29
Место и дата
17 марта 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция