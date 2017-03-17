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Ари: Карпин обращал на мои ошибки внимания больше. Может быть, он просто более требователен к иностранцам

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Бразильский нападающий московского «Локомотива» Ари, который ранее выступал за «Спартак» под руководством Валерия Карпина, вспомнил о времени, проведенном вместе с российским специалистом.

«У нас бывали дискуссии, жаркие споры – особенно после поражений. Я могу ошибаться, но мне всегда казалось, что Карпин обращал на мои ошибки внимания больше, чем на ошибки других. Может быть, он просто более требователен к иностранцам. О Карпине остались очень хорошие впечатления. Он добрый, общительный. После побед давал дни отдыха. Мы вовремя получали премии.

Теперь он работает на телевидении? Что ж, могу только пожелать ему удачи! Считаю, что человек должен следовать за своим сердцем и увлечениями: если нравится работать на ТВ, то почему нет? Советую комментаторам всегда соглашаться с ним! Споры с Карпиным плохи», – сказал футболист, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».

Отметим, что 18 марта подопечные Юрия Семина проведут матч со «Спартаком», который стартует в 16.30 мск.

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