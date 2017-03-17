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«Рубин» – «Зенит». Матч состоится 1 апреля

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Определены дата и время матча 21-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

– Матч пройдет 1 апреля в Казани и начнется  в 17:30, – говорится в сообщении официального сайта петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» с 36 очками занимает третье место в РФПЛ. Лидирует «Спартак» с 44 очками. «Рубин» с 27 очками идет на девятом месте. Игру планируется провести на «Казань Арене». РФПЛ запретила проводить матчи на стадионе «Центральный» из-за неудовлетворительного качества поля.

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