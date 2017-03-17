«Авангард» обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в серии
Пятый матч полуфинала Восточной конференции в рамках плей-офф
КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 4:1 в пользу «Авангарда».
В составе победителей отличились Николай Лемтюгов, Антон
Бурдасов, который сделал дубль, и Илья Зубов. У «Ак Барса» гол в активе Иржи
Секача. Счет в серии стал 3:2 в пользу «Ак
Барса».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция
1/2 финала
Матч
Авангард - Ак Барс - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы:
Лемтюгов (Пережогин), 12:03 (1:0). Бурдасов (Медведев, Мартынов), 29:10 (2:0). Зубов (Григорьев, Медведев), 41:40 (3:0 - бол.). Секач (Ткачёв, Свитов), 42:55 (3:1 - бол.). Бурдасов (Соботка), 50:08 (4:1).
Место и дата
17 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 2:3