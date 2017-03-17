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«Анжи» – «Оренбург». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче 20-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Оренбургом».

«Анжи»: Юрченко, Фибел, Жиров, Мусалов, Паршивлюк, Эзатолахи, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Асильдаров, Будковский.

«Оренбург»: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев, Малых, Дюриш, Коронов, Афонин, Георгиев, Григорьев, Ойеволе.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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