Президент «Андерлехта»: «Манчестер Юнайтед» – худший жребий, но кто мог подумать, что мы пройдем «Зенит»
Президент «Андерлехта»
Роже ванден Сток поделился мнением об итогах жеребьевки четвертьфинала Лиги
Европы.
– Нам достался «Манчестер Юнайтед» – худший жребий из возможных. Остается
только верить в себя, ведь возможно все. Никто и подумать не мог, что мы
пройдем «Зенит» – команду уровня Лиги чемпионов, приводит слова ванден
Стока официальный сайт «Андерлехта».
Напомним, «Андерлехт» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в
четвертьфинале Лиги Европы. Матчи пройдут 13 и 20 апреля. В 1/8 финала бельгийцы
обыграли АПОЕЛ, англичане на этой стадии оказались сильнее «Ростова».
В 1/16 финала «Андерлехт» выбил из турнира «Зенит» за счет гола на выезде, а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сент-Этьен».
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «МЮ» достался «Андерлехт»!
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически