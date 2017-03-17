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Президент «Андерлехта»: «Манчестер Юнайтед» – худший жребий, но кто мог подумать, что мы пройдем «Зенит»

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент «Андерлехта» Роже ванден Сток поделился мнением об итогах жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы.

– Нам достался «Манчестер Юнайтед» – худший жребий из возможных. Остается только верить в себя, ведь возможно все. Никто и подумать не мог, что мы пройдем «Зенит» – команду уровня Лиги чемпионов, приводит слова ванден Стока официальный сайт «Андерлехта».

Напомним, «Андерлехт» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы. Матчи пройдут 13 и 20 апреля. В 1/8 финала бельгийцы обыграли АПОЕЛ, англичане на этой стадии оказались сильнее «Ростова».

В 1/16 финала «Андерлехт» выбил из турнира «Зенит» за счет гола на выезде, а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сент-Этьен».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «МЮ» достался «Андерлехт»!

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