Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» (М) и матчи за сборную Бразилии из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста получил травму левого колена. Об этом сообщает официальная группа клуба Вконтакте.

Сообщается, что Дуглас пропустит сегодняшнюю тренировку и не будет внесен в заявку на воскресный матч с «Боруссией» (Менхенгладбах) в чемпионате Германии. Впоследствии 26-летний игрок по той же причине пропустит обе игры сборной Бразилии против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира. В предстоящие дни он будет находиться под наблюдением врачей клуба.

В текущем сезоне 26-летний Дуглас Коста провел 27 матчей за «Баварию» и забил семь мячей при девяти голевых передачах.