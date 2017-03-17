Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» (М) и матчи за сборную Бразилии из-за травмы
Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста получил травму левого
колена. Об этом сообщает официальная группа клуба Вконтакте.
Сообщается, что Дуглас пропустит сегодняшнюю тренировку и не будет внесен
в заявку на воскресный матч с «Боруссией» (Менхенгладбах) в чемпионате
Германии. Впоследствии 26-летний игрок по той же причине пропустит обе игры
сборной Бразилии против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат
мира. В предстоящие дни он будет находиться под наблюдением врачей
клуба.
В текущем сезоне 26-летний Дуглас Коста провел 27
матчей за «Баварию» и забил семь мячей при девяти голевых передачах.
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