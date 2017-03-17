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Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» (М) и матчи за сборную Бразилии из-за травмы

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста получил травму левого колена. Об этом сообщает официальная группа клуба Вконтакте.

Сообщается, что Дуглас пропустит сегодняшнюю тренировку и  не будет внесен в заявку на воскресный матч с «Боруссией» (Менхенгладбах) в чемпионате Германии. Впоследствии 26-летний игрок по той же причине пропустит обе игры сборной Бразилии против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира. В предстоящие дни он будет находиться под наблюдением врачей клуба.

В текущем сезоне 26-летний Дуглас Коста провел 27 матчей за «Баварию» и забил семь мячей при девяти голевых передачах.

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