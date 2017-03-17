Жена Емельяненко: Александр не будет драться в мае в Чечне, Раевский уже не является его менеджером

Полина Емельяненко, жена и менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, заявила, что ее муж не будет проводить бои в мае, он выйдет на ринг позднее.

«Александр не будет драться в мае в Чечне, это произойдет позднее. Олег Раевский уже не является его менеджером», – сообщила жена Емельяненко.

Ранее Раевский заявил, что боец проведет поединок в Чечне, который намечен на май текущего года.

Напомним, Александр Емельяненко в феврале подписал контракт с лигой WFCA, в которой выступают бойцы клуба «Ахмат».