Тюменские биатлонистки оказались лучшими в эстафете на первенстве России в Ханты-Мансийске

Тюменские биатлонистки Анастасия Галкина, Александра Бацина и Ксения Жужгова оказались лучшими в эстафете 3х6 км среди юниорок на первенстве России в Ханты-Мансийске. Однако главной героиней соревновательного дня стала победительница двух предыдущих гонок Кристина Резцова (ХМАО-1), убегавшая на финишную дистанцию на шестой позиции с отставанием 1 мин 40 сек от лидера Жанны Вельяминовой (Красноярский край). В итоге хозяйка трассы привезла своей команде «серебро», уступив победительнице Ксении Жужговой (Тюменская обл.) 12 сек. Команда же Красноярского края слетела с первой на третью строчку итогового протокола с отставанием 23 сек.

Завершал соревновательный день масс-старт на 12,5 км у юниоров. Здесь удача улыбнулась Василию Томшину из Свердловской обл. Он лидировал почти всю гонку и лучше остальных справился со стрельбой. В схватке за «серебро» Глеб Слободенюк из Санкт-Петербурга опередил другого представителя Свердловской обл. Ивана Синицына, положив в личную копилку вторую серебряную медаль.

Технические результаты эстафеты 3х6 км у юниорок

1. Тюменская область 59 мин 11.4 сек

Галкина Анастасия

Бацина Александра

Жужгова Ксения

2. ХМАО-ЮГРА-1 +12сек

Каплина Елизавета

Никитина Элина

Резцова Кристина

3. Красноярский край +23.4 сек

Плотникова Лаура

Долгова Вероника

Вельяминова Жанна

Технические результаты масс-старта на 12,5 км у юниоров

1.Томшин Василий (Свердловская обл.) 34 мин 48.2 сек

2. Слободенюк Глеб (Санкт-Петербург) +1:28.6

3. Синицын Иван (Свердловская обл.) +1:29.3