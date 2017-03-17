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Тюменские биатлонистки оказались лучшими в эстафете на первенстве России в Ханты-Мансийске

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тюменские биатлонистки Анастасия Галкина, Александра Бацина и Ксения Жужгова оказались лучшими в эстафете 3х6 км среди юниорок на первенстве России в Ханты-Мансийске. Однако главной героиней соревновательного дня стала победительница двух предыдущих гонок Кристина Резцова (ХМАО-1), убегавшая на финишную дистанцию на шестой позиции с отставанием 1 мин 40 сек от лидера Жанны Вельяминовой (Красноярский край). В итоге хозяйка трассы привезла своей команде «серебро», уступив победительнице Ксении Жужговой (Тюменская обл.) 12 сек. Команда же Красноярского края слетела с первой на третью строчку итогового протокола с отставанием 23 сек.

Завершал соревновательный день масс-старт на 12,5 км у юниоров. Здесь удача улыбнулась Василию Томшину из Свердловской обл. Он лидировал почти всю гонку и лучше остальных справился со стрельбой. В схватке за «серебро» Глеб Слободенюк из Санкт-Петербурга опередил другого представителя Свердловской обл. Ивана Синицына, положив в личную копилку вторую серебряную медаль.

Технические результаты эстафеты 3х6 км у юниорок
1. Тюменская область 59 мин 11.4 сек
Галкина Анастасия 
Бацина Александра 
Жужгова Ксения
2. ХМАО-ЮГРА-1 +12сек
Каплина Елизавета 
Никитина Элина 
Резцова Кристина
3. Красноярский край +23.4 сек
Плотникова Лаура 
Долгова Вероника 
Вельяминова Жанна
Технические результаты масс-старта на 12,5 км у юниоров
1.Томшин Василий (Свердловская обл.) 34 мин 48.2 сек 
2. Слободенюк Глеб (Санкт-Петербург) +1:28.6 
3. Синицын Иван (Свердловская обл.) +1:29.3

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