Хаби Алонсо: Для меня матчи с «Реалом» будут особенными
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал результаты
жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть
с мадридским «Реалом».
«Вау! Это будет невероятный четвертьфинал между двумя клубами с
богатой историей. Возможно, это самый трудный жребий, который мог нам выпасть,
но не стоит забывать, что в четвертьфинале все соперники очень сильные. Для
меня это, конечно, особенный матч.
Я рад, что снова смогу сыграть в Мадриде, но при этом я отдаю
себе отчет в том, что играть на «Бернабеу» всегда сложно. Сначала нас ждет
домашний матч, в котором мы покажем лучшее, на что способны при поддержке
родных трибун. Мы знаем «Реал» и будем готовы к этому противостоянию», -
цитирует Алонсо официальный сайт «Баварии».
Результаты жеребьевки:
«Атлетико» (Испания) – «Лестер»
(Англия)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
– «Монако» (Франция)
«Бавария» (Германия) – «Реал»
(Испания)
«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)
Напомним,
первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18-19 апреля.
На
21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.