Хаби Алонсо: Для меня матчи с «Реалом» будут особенными

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Вау! Это будет невероятный четвертьфинал между двумя клубами с богатой историей. Возможно, это самый трудный жребий, который мог нам выпасть, но не стоит забывать, что в четвертьфинале все соперники очень сильные. Для меня это, конечно, особенный матч.

Я рад, что снова смогу сыграть в Мадриде, но при этом я отдаю себе отчет в том, что играть на «Бернабеу» всегда сложно. Сначала нас ждет домашний матч, в котором мы покажем лучшее, на что способны при поддержке родных трибун. Мы знаем «Реал» и будем готовы к этому противостоянию», - цитирует Алонсо официальный сайт «Баварии».

Результаты жеребьевки:

«Атлетико» (Испания) – «Лестер» (Англия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция)

«Бавария» (Германия) – «Реал» (Испания)

«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Напомним, первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18-19 апреля.

На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.