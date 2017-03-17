Мануэль Нойер: Думаю, «Реал» не хотел «Баварию» в соперники
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал
результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде
предстоит сыграть с мадридским «Реалом».
«Игры против «Реала» всегда особенные. Думаю, каждый игрок с радостью ждет этой встречи. Атмосфера Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» это что-то невероятное. Нам достался очень сильный и интересный соперник, но, думаю, что «Реал» со своей стороны тоже не хотел в соперники «Баварию». Наш тренер лучше всех знает «Реал Мадрид».
Это будут две игры на равных, дуэль с шансами 50/50, все решат
нюансы», - цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».
Результаты жеребьевки:
«Атлетико» (Испания) – «Лестер»
(Англия)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
– «Монако» (Франция)
«Бавария» (Германия) – «Реал»
(Испания)
«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)
Напомним,
первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18-19 апреля.
На
21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.