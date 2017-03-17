Мануэль Нойер: Думаю, «Реал» не хотел «Баварию» в соперники

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Игры против «Реала» всегда особенные. Думаю, каждый игрок с радостью ждет этой встречи. Атмосфера Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» это что-то невероятное. Нам достался очень сильный и интересный соперник, но, думаю, что «Реал» со своей стороны тоже не хотел в соперники «Баварию». Наш тренер лучше всех знает «Реал Мадрид».

Это будут две игры на равных, дуэль с шансами 50/50, все решат нюансы», - цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».

Результаты жеребьевки:

«Атлетико» (Испания) – «Лестер» (Англия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция)

«Бавария» (Германия) – «Реал» (Испания)

«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Напомним, первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18-19 апреля.

На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.