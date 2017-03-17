Юрген Клопп: Матч с «Манчестер Сити» – настоящий вызов для меня, с нетерпением жду этой встречи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Манчестер Сити» в рамках 29-го тура АПЛ.

Напомним, встреча между командами состоится 19 марта на домашней арене «горожан» и стартует в 19.30 мск.

«Все прекрасно знают, что из себя представляет «Манчестер Сити». Думаю, команда Гвардиолы могла бы выйти в следующую стадию Лиги чемпионов, но им не хватило скамейки. К тому же, это не отменяет того, что «горожане» являются клубом самого высокого класса.

Чтобы держаться на вершине, вы обязаны выигрывать все матчи, и если ваша команда допускает ошибку, это может навредить. В последних играх с большими командами «Ливерпуль» играл достаточно неплохо, однако, я считаю, что «Сити» – самый сложный соперник для нас.

На мой взгляд, команды Гвардиолы играют в настоящий футбол. Противостоять им очень очень трудно, но мы знаем, что делать. Сможем ли мы воплотить наши идеи? Не знаю.

Не уверен, что мы являемся фаворитами, но это не так уж и плохо. Самое главное – стараться, и я с нетерпением жду встречи с «Манчестером». Это будет настоящий вызов для меня с тактической точки зрения. К тому же, сейчас самый важный отрезок сезона, и мы знаем, что нам нужна только победа», – сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.